Emmaüs partage sa connexion face à l’exclusion numérique 

Tu veux être mon co-pains ?

Emmaüs Connect, fervent défenseur de l’inclusion numérique, a récemment lancé une initiative baptisée “Partage de Co” pour faire face à l’exclusion numérique qui touche désormais 16 millions de Français. Cette action vise à sensibiliser le grand public à l’importance cruciale de l’entraide numérique entre citoyens. Face à la détérioration rapide de cette situation, l’association tire la sonnette d’alarme, notant qu’entre 2017 et aujourd’hui, ce sont 3 millions de personnes supplémentaires qui rencontrent des difficultés numériques. Dans ce contexte, l’association bénévole lyonnaise a créé partagede.co, une plateforme d’entraide en ligne qui encourage tous ceux qui maîtrisent les technologies numériques à partager leurs compétences, leur connexion Internet et leurs contacts.

Partagede.co offre une panoplie de ressources, notamment des tutoriels vidéo pour résoudre les problèmes numériques courants, la possibilité de partager sa connexion Internet pour soutenir ceux qui en ont le plus besoin, ainsi qu’une cartographie nationale des lieux de médiation numérique pour guider ceux en quête d’une assistance approfondie. Ce mouvement de solidarité est également incarné par l’utilisation d’autocollants “Partage de Co” que l’on peut apposer sur divers supports, tels que les téléphones ou les vitrines de magasins, signalant ainsi sa disponibilité à apporter de l’aide en matière de compétences numériques.

Cette initiative bénéficie d’un spot d’illustration efficace et du soutien de LeBonCoin, l’une des principales plateformes en ligne de France. Pour célébrer son lancement, une grande manifestation est prévue le 20 septembre à 13h à Paris, place de la Fontaine-aux-Lions à la Villette. Cette occasion permettra à chacun de mieux appréhender l’exclusion numérique, d’offrir son aide et d’encourager d’autres à se joindre à cette cause. De plus, d’autres actions sont planifiées pour 2024 afin d’intensifier la solidarité numérique.

« Avec Partage de Co, notre objectif est de faire reculer l’exclusion numérique par un grand élan de solidarité citoyenne. Pour que l’exclusion numérique disparaisse, elle doit devenir l’affaire de TOUS. Partage de Co vise à sensibiliser le grand public sur leur capacité à aider, même des inconnus, avec des gestes simples du quotidien. » explique Marie Cohen-Skalli, Codirectrice d’Emmaüs Connect.

« En tant que plateforme utilisée par plus d’un Français sur deux chaque mois, nous avons toujours souhaité faire de notre plateforme un outil accessible à tous et toutes. C’est pourquoi il était évident pour nous de soutenir les actions d’Emmaüs Connect, et particulièrement le projet Partage de Co, qui lutte contre l’exclusion numérique et permet de donner à chacun le pouvoir d’agir de manière autonome. » explique Amandine De Souza, Directrice Générale de leboncoin.