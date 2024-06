La revanche d’une agence face à un annonceur mauvais payeur

Ils ne flinkeront plus.

Créatifs et stratèges en agence, avez-vous déjà été lâchés par un client ? On ne vous parle pas d’avoir perdu une compétition, ou d’avoir été abandonnés par un client de longue date. Ici, il est question d’une campagne sur laquelle vous avez commencé à travailler, sur laquelle vous avez passé du temps… tout ça pour rien. Et bien évidemment, vous n’êtes pas payés pour les efforts accomplis.

Trop gros pour être vrai ? Non, puisque c’est arrivé à l’agence Pasdepubmerci. Ce studio créatif, qui a pour objectif de réconcilier avec la pub, devait faire une campagne pour une entreprise de livraison à domicile express allemande… sauf que celle-ci s’est décommandée en plein milieu du processus créatif. Découvrez sans plus attendre ce case study issu de Linkedin.

Bon, on se doute bien que la campagne du studio n’est pas la cause de la liquidation de Flink. En revanche, c’est une belle vengeance pour toutes les fois où une agence a dû s’écraser face à un client. Même si l’avocat a dû s’étouffer à la découverte de cette activation !