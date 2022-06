Happn dévoile la vérité qui se cache derrière les “dates parfaits”

Vomi dégueu, mariage heureux.

L’application de rencontres Happn célébrait récemment ses 10 millions d’utilisateurs enregistrés en France. Alors afin d’accompagner ce nouveau cap franchi, Happn a dévoilé une campagne qui raconte la véritable histoire des rencontres, avec un brin d’humour !

Plus de faux semblant, les célibataires cherchent l’authenticité ! La marque a ainsi décidé d’écouter ses utilisateurs et de témoigner des montagnes russes émotionnelles qu’ils peuvent parfois traverser lorsqu’ils veulent faire de nouvelles rencontres. Parce que oui, un date, ce n’est peut-être pas toujours parfait – jamais même – mais… « Promis, ça vaut la peine d’être vécu ».

Dans le film de la campagne imaginée par la société de production Paris24seven, nous suivons donc 7 célibataires lors de leurs premiers dates. Malheureusement, tout ne se passera pas comme dans un conte de fée : maladresse, embarras,retard et… vomi dans le sac à main. Happn pousse à l’extrême des situations dans lesquelles finalement, tout le monde peut se reconnaître.

« L’idée de cette campagne était aussi de montrer que la rencontre n’est pas une fin en soi. Au contraire, chaque rencontre aussi imparfaite soit-elle, nous permet d’en apprendre un peu plus sur nous-même” explique Ludivine Cherif-Cheikh, directrice Brand & Communication chez Happn. “Ce message résonne particulièrement avec Happn qui a toujours mis en avant un dating authentique, basé sur la vraie vie, et toutes les aventures qui y sont associées. Nous voulons dire aux célibataires que nous serons à leurs côtés tout du long et nous leur faisons une promesse : ça vaut la peine d’être vécu”.

Le spot s’accompagne d’une campagne d’affichage dont les supports sont eux aussi signés Paris24seven. Happn a également confié la stratégie média de la campagne à l’agence Havas Edge et la réalisation d’une version audio à la société Audion. Elle sera déclinée en France, mais aussi en Norvège, aux Pays-Bas et au Danemark.