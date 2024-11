Fête des célibataires : happn révèle leurs nouveaux défis pour le 11 novembre

Solitude et télétravail un jour gris de novembre.

Alors que la Journée internationale des célibataires du 11 novembre met en lumière une population souvent discrète, l’application de rencontres happn, célèbre l’indépendance et le bien-être des célibataires. Dans une société où l’accomplissement personnel prend de plus en plus d’importance, happn a sondé 1000 utilisateurs de son service en ce début novembre 2024 pour en savoir sur leurs aspirations.

Les résultats d’un sondage récent auprès de la communauté happn révèlent les nouveaux défis rencontrés par les célibataires. 46 % des sondé(e)s signalent la difficulté croissante de faire des rencontres en dehors des applications (ce qui arrange bien l’organisateur de ce sondage). Un constat renforcé par des modes de vie axés sur le télétravail et des loisirs individualistes. À travers ses fonctionnalités, happn souhaite répondre à cette évolution en favorisant des interactions basées sur des affinités réelles et des moments de rencontre spontanée.

Plus étonnamment, 38 % des utilisateurs sondés par happn y viennent pour explorer des expériences enrichissantes et 18 % l’utilisent comme un moyen de rencontrer des ami(e)s. Si ce dernier usage est encore minoritaire, il semble désormais faire partie du paysage des apps de rencontres au sens large, comme Tinder l’évoquait déjà en 2016.

Happn souhaite donc une bonne fête à tous les célibataires ! Et si leur souhait est de ne pas le rester, happn saura les accompagner. Tel est le drôle de défi d’un service de rencontre : tout faire pour perdre ses clients, ceux-ci n’ayant plus besoin de l’app une fois en couple. Pour le meilleur… et le meilleur.