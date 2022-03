Paris NFT Day et Paris Blockchain Week Summit vous donnent rendez-vous du 12 au 14 avril

-30% sur votre accréditation avec le code : RECLAME22

Paris Blockchain Week Summit (PBWS) est de retour sous forme d’événement hybride du 12 au 14 avril 2022. Ce moment fort organisé par Woorton et ON-X Blockchain réunira les leaders, investisseurs et enthousiastes des univers blockchain, crypto, NFT et métavers, et cela au Palais Brongniart, l’ancienne Bourse de Paris ! Nouveauté de cette 3e édition de PBWS : le 12 avril, première journée de l’événement, sera consacré aux NFT avec le Paris NFT Day.

Autre grande première : la Réclame est partenaire du Paris Blockchain Week Summit cette année. À la clé, une couverture média du PBWS sous l’angle des marques, ainsi que -30 % sur vos accréditations avec le code : RECLAME22

Paris Blockchain Week Summit

Plus de 250 intervenants internationaux seront présents à PBWS 2022 et plus de 3 500 visiteurs sont attendus. L’événement s’articulera autour de quatre volets principaux :

– Entreprise & Blockchain : axé sur l’innovation d’entreprise, la chaîne

d’approvisionnement et la traçabilité ;

– Fondateur de la blockchain : les DAO, ces fameuses organisations autonomes décentralisées, la gouvernance, la confidentialité et

les cas d’usages ;

– Finance & nouveau usages : la finance décentralisée (DeFi), la liquidité des actifs numériques, les prêts cryptographiques et les échanges de cryptomonnaies ;

– Politiques publiques : les développements réglementaires, les initiatives de transparence et la lutte contre le blanchiment d’argent (AML).

Nous y retrouverons parmi les intervenants des 13 et 14 avril :

– Sébastien Borget, co-fondateur et COO du métavers The Sandbox ;

– Sam Bankman-Fried, fondateur et CEO de la place de marché FTX ;

– Raj Gokal, co-fondateur de la blockchain Solana ;

– Clarisse Hagège, CEO de la solution DFNS ;

– Andrei Semenov, directeur de l’innovation de The Coca-Cola System IT Services Company ;

– Et Cyril Paglino, partner chez Shift Capital.

Paris NFT Day

Le 12 avril, nous entrerons en matière avec le Paris NFT Day . Cet évènement inaugural comprendra de nombreuses thématiques : art, luxe, métavers, sport et gaming. Chaque participant se verra remettre un NFT lié à l’événement sur OpenSea.

Une galerie physique présentera des NFTs d’artistes numériques tels que Pascal Boyart, et du musicien et artiste Agoria, entre autres ; et une galerie en réalité virtuelle donnera un aperçu des potentiels musées d’art du futur. L’événement présentera également le tout premier rendez-vous français des Bored Ape Yacht Club. De plus, des NFTs seront mis en vente aux enchères par BlackPool, un fonds d’actifs non fongibles.

Emmanuel Fenet, PDG du Paris Blockchain Week Summit et de Paris NFT Day, commente : « Nous sommes honorés d’accueillir cet événement NFT européen à Paris, avec des intervenants clés, des médias et des partenaires. Les NFTs ont gagné en popularité en 2021 et devraient connaître une croissance continue en 2022 et au-delà. Le passage du Web2 au Web3 est enfin là, et nous avons hâte de faciliter la croissance des différents acteurs de l’industrie.

Côté speakers, citons notamment :

– Max Vedel, co-fondateur et directeur de la création de Swipe Back ;

– Julien Bouteloup, fondateur de Blackpool Finance, Stake DAO & Stake Capital ;

– Patrick Mouratoglou, CEO d’UTS et coach de Serena Williams.

Rendez-vous donc à la mi avril pour faire le plein d’inspiration blockchain et NFT ! Une émission spéciale métavers des enjeux – la Réclame complétera ce temps fort à la mi-avril.