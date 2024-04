Paris 2024 remerciiiiiiiiiiiiiiiiiiie ses sponsors

80 fois merci.

Comment remercier 80 partenaires dans un film de 30 secondes ? C’est potentiellement le brief impossible que Paris 2024 a transmis au studio de création Albert Albert Amsterdam.

Pour relever ce défi olympique, Albert Albert – déjà réalisateur du film de Paris 2024 en 2019 – a étiré au maximum le mot « merci » et l’a fait porter par les athlètes olympiques et paralympiques doublés par l’humoriste Thomas VDB. À la clé, un film de 30 secondes, trois de 15s, six bumpers de 6s et trois DOOH.

On saluera le craft de l’ensemble ainsi que le trait d’humour caractéristique de l’organisation des Jeux Olympiques Paris 2024, que l’on a aussi retrouvé quand Paris 2024 a proposé à Baptiste « pas très net », éphémère gloire pyromane d’Internet, de porter la flamme olympique.