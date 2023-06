Dorothée et MC Solaar dans le prochain Transformers : Rise of the Beasts

Chez nous, on appelle cette triple collab La Revanche des 90s.

En tant que professionnel expérimenté de la communication, il y a de bonnes chances que vous ayez connu le Club Dorothée pendant votre jeunesse, voire que vous ayez fait partie de ses nombreux fans. Si vous êtes un peu plus jeunes (ou pas d’ailleurs) les Transformers vont vous parler, que ce soit en format film ou en format jouet. Autrement, si vous êtes un fan de rap, vous connaissez sûrement MC Solaar, qui a participé à la popularisation du genre dans les années 90 et reste l’un des artistes français les plus vendus avec plus de 3 millions d’albums en France.

Dorothée, MC Solaar et les Transformers. Trois sujets qui, mis à part un pic de popularité similaire, n’ont pas grand chose à voir les uns avec les autres. Enfin ça, c’est ce que vous croyez… Transformers se renouvelle : la série américaine iconique des années 2000 sort son septième film, Transformers : Rise of the Beasts, et réunit les deux personnalités pour ce lancement. Un choix rempli de sens considérant que le film se déroule dans les années 90, années d’or de la présentatrice comme du rappeur.

Dorothée, de son vrai nom Frédérique Hoschedé, sera présente dans le film, incarnant de sa voix intergénérationnelle le personnage de Airazor en VF, un Maximal (Transformer animal) qui aidera les héros de cette nouvelle aventure à lutter contre les Decepticons.

Quant à lui, Mc Solaar (Claude M’Barali) a prêté son flow et sa plume uniques au titre original de la bande son du film, Tout se transforme, qui agit comme en réponse à son titre Les temps changent sorti en 1997 sur l’album Paradisiaque. Il multiplie dans ce titre les références aux années 90 en citant Madonna, 2Pac ou encore Claudia Schiffer, dans une ambiance de clip très nineties.

Chose qui ne déplaira pas aux plus jeunes d’entre vous, mais rompt avec la vibe 90s : Yvick Letexier, aka Mister V, double la voix de Mirage en VF, l’originale étant interprétée par Pete Davidson.

Bref, pour cette réunion nostalgique, il ne vous reste qu’une chose à faire : prendre vos tickets pour ce film de divertissement pur qui sort aujourd’hui en salles, et profiter du spectacle que nous offre Paramount Pictures.