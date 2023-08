Des pubs qui sentent bon la pizza pour le film des Tortues Ninja

Une tortu-re pour nos naseaux.

Plus âgées que Franklin la tortue, plus véloces que le lièvre de La Fontaine, aussi puissantes que Maître Oogway en personne, et plus branchées que Crush du “Monde de Nemo », vous les aurez reconnues : les Tortues Ninja sont de retour pour vous jouer un mauvais tour dans vos salles de cinéma. À l’occasion de la sortie du film d’animation « Ninja Turtles : Teenage Years » produit par Seth Rogen, le 9 août, Paramount Pictures France et les cinémas Pathé se sont associés pour proposer le premier spot publicitaire avec une senteur de pizza. C’est sympathique, mais ils auraient dû inclure un service de livraison avec, ah oui, c’est vrai, les pizzas sont interdites dans les salles. Satanés filous.

Mais quelle magie noire rend possible pareil sacrilège ? Et bien pendant la campagne, un spot sera diffusé dans toutes les salles 4DX de Pathé du 2 au 8 août. Pour ceux qui vivraient encore dans les égouts de Paris, celle-ci offre une expérience cinéma immersive en associant des sièges montés sur vérins à des effets sensoriels spécifiques tels que le vent, la pluie, l’orage, le brouillard, la fumée, la lumière et les odeurs, telles que (roulement de ninja) les Pizzas ! À quand un reboot de “Wolverine”, lui qui est passionné de sushis, ça devrait nous terminer.

Pour l’anecdote, le légendaire Jackie Chan prêtera sa voix anglaise à Splinter, le maître rat de Leonardo, Donatello, Michelangelo et Raphaël. Si vous avez l’occasion, n’hésitez pas à aller voir le film en version originale pour profiter de la performance vocale du Maître des Arts Martiaux.