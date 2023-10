Les préservatifs gratuits s’incrustent chez Burger King, les cinémas Pathé et Uber Eats 

Si vous avez moins de 26 ans, ces capotes sont pour vous.

La plupart d’entre vous avez probablement déjà eu une vie sexuelle, ou peut-être que vous l’entretenez régulièrement. Quoi qu’il en soit, le fonctionnement et l’utilité d’un préservatif ne vous auront sûrement pas échappés. Et avec ceux-ci, leur prix. En effet, les préservatifs sont des instruments indispensables pour pouvoir profiter de sa sexualité en toute sécurité, sans risque de grossesse non désirée ou d’IST, et pourtant, le coût d’une boîte de préservatifs varie entre 5 et 18 euros pour 10 d’entre eux. Un prix que tous les jeunes ne peuvent pas se permettre.

Résultat des courses : les IST ont recommencé à croître chez les jeunes. Pour inverser la tendance, le gouvernement a mis en place, depuis le 1ᵉʳ septembre 2023, la présence de préservatifs gratuits en pharmacie pour tous les moins de 26 ans. Pour les mineurs, il vous suffira de vous rendre en pharmacie et de les demander aux comptoirs ; pour les majeurs, le modus operati est le même, mais n’oubliez pas de présenter votre carte vitale.

J’ai annoncé hier que les préservatifs seraient gratuits pour tous les 18-25 ans. Cette mesure, vous m'avez demandé de l'étendre aux mineurs. Banco. pic.twitter.com/B7bj0RObA6 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 9, 2022

Cependant, cette mesure, en place depuis 9 mois, n’apporte pas les résultats espérés. Sur les 8,6 millions de moins de 26 ans présents en France, seuls 150 000 ont profité de cette opportunité depuis le début de l’année 2023. Un nombre particulièrement bas, qu’on doit à un manque de communication sur cette mesure : un petit sondage rapide dans nos bureaux permet de confirmer que nos alternants ne connaissaient pas la mesure, alors qu’ils pourraient en profiter, tandis que ceux qui n’ont plus l’âge étaient déjà au courant. OK zoomer !

Cette campagne, en collaboration avec Burger King, Happn, les cinémas Pathé, Librairie Momie ou encore Uber Eats – qui mettent ainsi à disposition leurs points de contact – tend à informer les jeunes de cette possibilité. En s’associant avec certaines de marques préférées des jeunes, les Laboratoires Majorelle s’assurent de toucher les jeunes qui sont concernés par la mesure. En relayant la campagne dans des festivals de musique et dans certaines universités, Majorelle va interpeller dans les lieux desquels ils sont proches.