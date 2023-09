OUIGO demande au YouTuber Michou de faire Paris – Le Mans en tuk-tuk

Ou bien en monocycle, en ski-roues ou en paddle.

Les influenceurs sont indéniablement en vogue de nos jours. À l’époque des premiers YouTubers à succès, il aurait été difficile d’imaginer que ce média à part entière deviendrait une industrie valant des milliards d’euros pour les marques. De plus, les communautés qui se sont formées autour d’eux ne cessent de croître, et cette tendance est vouée à perdurer. En effet, de nouvelles générations continuent de rejoindre cette source inépuisable de divertissement. Notre cher Michou, de son vrai nom Miguel Mattioli, a commencé sa carrière YouTube en 2015, pendant l’âge d’or du “YouTube Game”. Il a commencé avec des jeux comme Fortnite, Les Sims 4, Minecraft, Rust et Among Us. À seulement 14 ans, il a lancé sa chaîne avec une vidéo sur Freddy’s 2 et a atteint plus de 500 000 abonnés en avril 2018. En d’autres termes, il est un produit emblématique de cette lucrative industrie.

À la suite d’une campagne de communication réussie, marquée par la vente de 100 000 billets au tarif exceptionnel de 10 euros, OUIGO, la marque de trains low-cost de SNCF Voyageurs, et l’agence Rosa Paris, ont collaboré avec le célèbre YouTuber pour promouvoir son service, positionné comme une option idéale pour des déplacements rapides, écologiques et économiques.

La vidéo, accessible directement sur la chaîne du YouTuber, a une durée de trois quarts d’heure et met en scène Michou, qui a testé divers « nouveaux moyens de transport » tels que le flottego, le tuktukgo, le glissego, le boueego, le stickgo et le monogo sur plus de 200 kilomètres, Paris-Le Mans. En ce qui concerne les noms, on repassera. Cependant, la conclusion de “Michouigo” est catégorique : le train OUIGO reste la meilleure option en termes de respect de l’environnement, de coût et de confort. Le brief de la collaboration est donc bien respecté. Notre cher influenceur n’allait pas dire le contraire, lui qui a enchainé les chutes – aussi douloureuses pour lui que drôles pour nous – sur ses ski-roues, tel un Jackass des années 2020.