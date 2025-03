« Les tenues des Oscars as graphiques de l’Insee », édition 2025

La dataviz s’invite sur le tapis rouge.

Une tradition. Chaque année, au lendemain des Oscars (ou du Meta Gala), un événement parallèle se joue sur X et sur LinkedIn. Clara Dealberto, responsable infographie et data journalisme à Le Point, transforme la prestigieuse cérémonie hollywoodienne en une analyse graphique aussi ludique qu’instructive. Son désormais célèbre thread annuel décortique les tendances chromatiques du tapis rouge, offrant une relecture originale de la soirée au travers des graphiques de l’INSEE, notre cher Institut national de la statistique et des études économiques.

Depuis plusieurs années, Clara Dealberto propose une approche singulière des Oscars : plutôt que de commenter les gagnants ou les discours marquants, elle analyse la répartition des couleurs portées par les célébrités. En transformant les silhouettes des stars en aplats colorés, elle révèle les dominantes chromatiques qui ont habillé le tapis rouge. Un exercice de style qui, au-delà de son esthétique, met en lumière des tendances de fond dans la mode et la pop culture.

Le succès du thread de Clara Dealberto fait écho à la tendance croissante du data storytelling dans la communication. À une époque où l’attention est fragmentée, l’information doit être à la fois concise, visuelle et engageante. Son travail s’inscrit dans cette dynamique, rappelant que les chiffres et la créativité peuvent faire bon ménage.

Les Oscars de 2025 sont peut-être terminés, mais sur LinkedIn et sur X, le spectacle continue.