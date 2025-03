5five et Orès détournent Vinted pour promouvoir le rangement malin

Une pub aussi discrète qu’efficace.

La seconde main séduit de plus en plus, mais encore faut-il savoir où ranger ses trouvailles. Pour répondre à ce défi du quotidien, 5five et Orès signent une activation inédite sur Vinted, en s’invitant directement sur les bordereaux d’envoi des colis.

Plutôt que de miser sur une publicité traditionnelle, la marque spécialisée dans les solutions de rangement a choisi d’intégrer son message au cœur de l’expérience utilisateur. En recevant leur commande, les acheteurs découvrent un message imprimé sur l’étiquette du colis, les incitant à scanner un QR code pour tenter de remporter des bons d’achat sur les produits 5five. Une approche maligne et contextuelle qui parle directement aux adeptes de la seconde main, toujours en quête de bons plans et d’organisation optimale.

Avec ce hack marketing, 5five transforme un simple bordereau d’envoi en un levier d’engagement et d’interaction. Une campagne qui prouve que la publicité peut s’intégrer intelligemment dans le quotidien des consommateurs.