Musique de la pub Orange 2024 : réseau mobile n°1

C’est bon de déconnecter.

L’opérateur téléphonique historique nous propose de déconnecter le temps d’un instant pour profiter du monde qui nous entoure. Que l’on soit en cours, au travail, au volant, entouré d’amis ou simplement endormi, cela fait du bien de faire une pause loin de notre écran. Car oui, on peut vivre sans connexion. Même si, comme nous le rappelle Orange, il est parfois pratique d’avoir du réseau quand on en a besoin.

La musique de la pub Orange Réseau 2024 est « I Let You Blow Your Mind » de Eve (version instrumentale).

