Orange remonte le temps pour soutenir les Bleues

Archives, crampons et mémoire.

À l’occasion de l’Euro féminin de football 2025 qui se tiendra cet été en Suisse, Orange, partenaire majeur de l’Équipe de France féminine de football, signe une nouvelle campagne avec un film centré sur l’histoire du football féminin en France. Diffusé à partir de juin 2025, le spot a été produit par la société Birth et s’inscrit dans la continuité des engagements de l’annonceur sur le sujet.

Appuyée par de nombreuses archives audiovisuelles et photographiques, la vidéo retrace les grandes étapes et obstacles de la pratique féminine du football dans l’Hexagone. Une façon pour Orange de réaffirmer son soutien aux Bleues.

En 2023, à la veille de la Coupe du monde féminine, Orange avait déjà frappé fort avec un film à twist, révélant des actions spectaculaires… réalisées en réalité par les joueuses de l’équipe de France, maquillées numériquement en joueurs. Une campagne qui avait alors cumulé plus de 100 millions de vues et remporté plusieurs prix. Cette année, la marque ne cherche pas à réitérer l’exploit mais à proposer un autre angle, plus historique et mémoriel. Reste à voir si ce film trouvera un écho similaire.

Avec ce nouveau film, Orange mise sur l’émotion et la mémoire pour prolonger son engagement. Le dispositif rappelle qu’au-delà du soutien événementiel, le football féminin reste un terrain d’expression politique et culturelle, sur lequel marques et institutions ont encore un rôle à jouer.