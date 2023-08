OpenAI veut financer l’éthique journalistique

DéontologI.A.

OpenAI, la société derrière ChatGPT, a récemment débloqué une subvention de 395 000 dollars en faveur de l’Institut de journalisme Arthur L. Carter de l’Université de New York (NYU), sous la houlette de Stephen Adler, ancien rédacteur en chef de Reuters. Son objectif ? Catalyser l’éthique journalistique à travers des ateliers et des discussions ciblant des enjeux tels que la couverture des élections de 2024, la désinformation, l’I.A. et la diversité au sein des rédactions. Et c’est clairement une réponse bienvenue aux besoins actuels de la profession.

En outre, pour consolider cette initiative, le soutien financier sera augmenté par une contribution de 50 000 dollars provenant du Journalism Venture Capital Fund du Carter Journalism Institute. Cette démarche marque l’entrée d’OpenAI dans le domaine académique du journalisme, mettant en avant son engagement envers le rôle de l’intelligence artificielle dans les médias et visant à renforcer l’éthique journalistique ainsi que la confiance au sein d’un environnement médiatique confronté à des défis technologiques de plus en plus exigeants.

Les avancées rapides de l’intelligence artificielle dans le domaine du journalisme, c’est un algorithme à plusieurs inconnues. Premièrement, bien que l’automatisation poussée soit efficace, elle comporte le risque de faire disparaître les éléments subtils, culturels et empathiques nécessaires à des reportages complets. L’utilisation excessive de l’IA pour personnaliser l’information peut également renforcer les biais en limitant les perspectives. Une dépendance excessive à la technologie pourrait compromettre les emplois des journalistes, menaçant ainsi la diversité au sein du secteur. Les problèmes liés à l’authenticité et à l’éthique deviennent encore plus complexes avec la prolifération de deepfakes trompeurs créés par l’IA, ce qui rend plus ardue la lutte contre la désinformation. De surcroît, l’opacité des algorithmes pourrait ébranler la confiance du public et exposer les médias à des vulnérabilités techniques, à des distorsions intentionnelles et à des manipulations malveillantes. Il est donc primordial d’intégrer l’IA de manière éthique, en tenant compte, en premier lieu, de ses répercussions sur la société, afin de préserver la qualité et la confiance fondamentales dans l’information médiatique. C’est ça, « penser le monde avant d’y voir tout progrès ».