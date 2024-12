OpenAI rend son moteur de recherche gratuit

Hello Google !

Jusqu’ici réservé aux abonnés ChatGPT Plus, le moteur de recherche en temps réel d’OpenAI devient accessible à tous, gratuitement. Cette fonctionnalité permet à ChatGPT de naviguer sur le web pour fournir des réponses détaillées, enrichies de liens, d’images et de vidéos, transformant l’interface en un outil de recherche complet. OpenAI se positionne ainsi en concurrent direct des poids lourds du secteur comme Google et Bing. Sans oublier Qwant…

Sur mobile, l’expérience utilisateur s’améliore avec un affichage optimisé rappelant les moteurs de recherche traditionnels. Les résultats incluent désormais des informations pratiques telles que les notes, horaires, photos et itinéraires pour les recherches locales. Les requêtes transactionnelles, comme « réserver un hôtel », génèrent également des liens cliquables, facilitant le passage de l’information à l’action.

🌐ChatGPT search 🌐is starting to roll out to all Free users today.



Search the web in a faster, better way—available globally on https://t.co/nYW5KO1aIg and our mobile and desktop apps for all logged-in users. pic.twitter.com/yf6GJGAm8b