Sora, l’IA vidéo d’OpenAI, enfin accessible au grand public

Il ne tient qu’à vous de vous en emparer. À un détail près.

Amateurs d’IA, aujourd’hui est un jour de fête. Comme annoncé il y a de cela presque 1 an, Sora, l’outil de génération vidéo par IA d’OpenAI, est maintenant accessible. Sa dernière version, Sora Turbo, permet désormais de créer des vidéos réalistes à partir de texte avec une vitesse et une fluidité inédites. Pour les abonnés ChatGPT Plus et Pro, ce nouvel outil offre des vidéos jusqu’à 1080p, des formats adaptés à tous les supports (widescreen, vertical, carré) et des options de personnalisation avancées comme l’ajout d’assets, le remix ou la génération complète.

Pour faciliter l’expérience utilisateur, Sora Turbo intègre une interface dédiée et des outils comme le storyboard, permettant de définir chaque image (ou frame en V.O.) avec précision. Les utilisateurs peuvent également s’inspirer des créations de la communauté grâce aux flux Featured et Recent, constamment mis à jour. En sélectionnant la création d’un tier, vous pouvez non-seulement voir qui l’a créée, mais aussi le prompt exact utilisé.

Au vu des défis éthiques, Sora Turbo applique des mesures de transparence et de sécurité : vidéos marquées par des métadonnées C2PA, filigranes visibles par défaut et limitations pour prévenir les abus. À croire que la compagnie aimerait éviter les scandales. Si le modèle reste perfectible, notamment sur les actions complexes ou la gestion du monde physique, ce lancement ambitionne d’initier un dialogue autour des usages responsables de l’IA dans la vidéo.

Sora Turbo va plus loin avec des fonctionnalités clés pour maximiser la créativité : régénération dans la séquence, édition via une timeline, storyboard intégré, combinaison fluide de séquences et génération de boucles idéales pour les réseaux sociaux.

Un jour de fête… sauf pour nous autres Européens. Avec les Britanniques et les Suisses, nous nous retrouvons en manque d’IA, car Sora n’est pas encore disponible pour nous. Un jeu de confirmité avec la réglementation européenne ? Affaire à suivre comme l’indique OpenAI dans son communiqué de lancement :

“Sora n’est pas inclus dans ChatGPT Team, Enterprise ou Edu. Il n’est pas non plus disponible pour les personnes de moins de 18 ans. Pour l’instant, les utilisateurs peuvent accéder à Sora partout où ChatGPT est disponible, à l’exception du Royaume-Uni, de la Suisse et de l’Espace économique européen. Nous nous efforçons d’étendre l’accès à Sora dans les mois à venir.”

Nous vous partageons également l’avis de Mathieu Crucq, DG de l’agence Brainsonic, et grand enthousiaste de l’IA, ainsi que celui du plus célèbre YouTuber tech, Marques Brownlee :