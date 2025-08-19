OpenAI prépare l’ère des publicités intégrées à ChatGPT

Une realité de plus en plus crédible.

Depuis plusieurs mois, la question de la monétisation de ChatGPT refait surface. Avec désormais 700 millions d’utilisateurs hebdomadaires, selon Nick Turley, responsable de ChatGPT chez OpenAI, la voie vers une rentabilité durable semble de plus en plus conditionnée à l’ouverture à la publicité.

Turley se montre prudent, mais clair dans une interview accordée à The Verge : il n’exclut pas catégoriquement l’idée d’introduire des publicités dans ChatGPT, à condition qu’elles demeurent très réfléchies et maîtrisées. Cette position contraste avec celle de Sam Altman, qui avait qualifié la publicité « d’ultime recours » à éviter absolument, allant jusqu’à confier dans un podcast vidéo avec Lex Fridman : « Je déteste un peu les pubs… ».

Une autre avenue envisagée pourrait être celle du “Commerce in ChatGPT”, un modèle similaire à l’affiliation. L’idée serait que ChatGPT recommande des produits de manière indépendante, et qu’OpenAI perçoive une commission sur les achats réalisés ensuite par l’utilisateur. Turley insiste cependant sur un principe fondamental : la neutralité des recommandations doit rester intacte.

Sur le plan financier, l’ampleur de la transformation est rendue plus pressante par les résultats communiqués par l’entreprise : OpenAI anticipe un chiffre d’affaires de 12,7 milliards de dollars en 2025, contre 3,7 milliards en 2024, soit une progression de +243 %, selon Bloomberg. Toutefois, malgré cette croissance spectaculaire, la société reste déficitaire et prévoit de ne devenir cash-flow positif qu’en 2029, selon une analyse relayée par Shelly Palmer.

Ce constat est renforcé par un autre chiffre partagé par l’entreprise : seuls 20 millions d’utilisateurs sont abonnés à l’offre payante, soit moins de 3 % de la base totale. Le reste utilise ChatGPT gratuitement, ce qui rend le financement de l’accès freemium de plus en plus difficile à assumer.

Peut-être est-ce là ce qui a poussé l’entreprise à lancer en Inde « ChatGPT Go », un abonnement dans les 4 € pensé pour inciter les utilisateurs à délaisser la version gratuite. Cette offre s’inscrit dans une stratégie de pénétration : attirer massivement grâce à un tarif bas, puis, une fois l’usage installé et le service devenu difficile à abandonner, ajuster progressivement les prix.

Une telle approche, parfois qualifiée de lock-in pricing, cherche à créer une dépendance où la valeur perçue prime sur le coût initial, rendant plus acceptable une hausse future – Netflix en est un parfait exemple. Dans un marché aussi vaste et sensible au pouvoir d’achat que l’Inde, cette méthode pourrait s’avérer déterminante pour convertir davantage d’utilisateurs gratuits en abonnés payants.