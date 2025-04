La pub bientôt dans ChatGPT ? OpenAI amorce un virage stratégique

La promesse d’une IA neutre remise en question ?

Après avoir longtemps défendu un modèle sans publicité, OpenAI pourrait bien changer de cap. Selon des documents internes révélés par The Information et relayés par plusieurs médias comme The Economic Times, l’entreprise prévoirait d’introduire des formats de « free user monetization » dès 2026, laissant entrevoir l’arrivée de la publicité sur ChatGPT.

OpenAI, qui revendique aujourd’hui environ 600 millions d’utilisateurs mensuels pour ChatGPT, anticipe un nouveau relais de croissance conséquent. Le plan table sur un milliard de dollars de revenus issus de cette monétisation dès 2026, avec un objectif de près de 25 milliards d’ici à 2029, sur un chiffre d’affaires total projeté de 125 milliards de dollars.

Un graphique partagé sur X par Juan González Villa illustre cette montée en puissance, incluant explicitement de « nouveaux produits (y compris la monétisation des utilisateurs gratuits) ».

If you’re not paying for ChatGPT, soon you could be the product.



OpenAI’s own revenue projections show “free-user monetization” → Ads in ChatGPT before a year from now? 🤔 pic.twitter.com/1jZcdt8REO