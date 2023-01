Oui oui baguette. Si si fajitas.

Dans le style tex-mex gros loubard, l’acteur Danny Trejo incarnait à lui seul les publicités Old El Paso. Mais bon « Start Somewhere Fresh » comme on dit.

Musique de la pub Old El Paso 2023 : Faites du bruit est « Ride On Time » du groupe The Bamboo.

Pub Old El Paso 2023 : Faites du bruit

