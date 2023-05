Il y a de l'ambiance dans ces boîtes jaunes.

Pourquoi les tortillas Old El Paso sont-elles si drôles ? Parce qu’elles ont un sens de la « flour » bien aiguisé ! Mais ne vous inquiétez pas, ce jeu de mots n’est pas de notre cru, c’est notre IA qui l’a concocté. On peut toujours s’améliorer !

La musique de la pub Old El Paso 2023 est « Ride On Time » de The Bamboos.

La pub Old El Paso 2023 : fajitas

