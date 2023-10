Old El Paso interpelle Léna Mahfouf en pleine fashion week

Une future collab’ épicée ?

Qui ne connait pas la réponse à cette fameuse question philosophique de “Qu’est-ce que l’audace ?”. Dans la culture générale, la réponse est “ceci”, suivie d’une copie blanche et d’un élève qui quitte la salle d’examen. Pour Old El Paso, la marque de cuisine à l’inspiration mexicaine, il s’agit plutôt de contacter Léna Mahfouf (Situations) en plein défilé Loewe, pendant la fashion week de Paris.



Suggérée par l’agence Artefact 3000, cette activation sur base sur l’assurance que la cible VIP du jour aime déjà les produits Old El Paso. Cette affirmation est tirée des vlogs d’août de Léna, dans lesquels une séquence en particulier sert à l’influenceuse pour faire l’éloge de ces épices, qu’elle semble utiliser fréquemment. Elle annonce même à demi-mot que si la marque cherche une nouvelle égérie, elle serait partante, et cette demie blague n’est pas tombée dans l’oreille d’un sourd…

Quelle ne fût pas sa surprise quand, aux abords du défilé, elle voit des figurants armés de tortillas sur lesquelles est écrit “Léna, veux-tu être la nouvelle égérie Old El Paso ?”. L’influenceuse a l’air d’accueillir favorablement l’idée, immortalisant le moment avec son téléphone. De quoi cet épisode cocasse accouchera ? Probablement d’une bonne salade épicée.