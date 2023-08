L’Oréal plonge encore plus profond dans le métavers

Mieux qu’une crème coiffante à base de corail.

L’engagement de L’Oréal dans les univers virtuels apparaît clairement comme une stratégie à long terme, à en juger par ses initiatives avant-gardistes. La multinationale française a su allier créativité artistique et innovation technologique, bouleversant le domaine de la coiffure avec l’intégration d’avatars virtuels et de créations en 3D dans le cadre de son prestigieux concours Style and Colour Trophy, réalisé en collaboration avec l’agence OK C’EST COOL. De plus, L’Oréal a misé sur les secteurs émergents des NFT et du métaverse, y inscrivant certaines de ses marques emblématiques. Cette orientation stratégique est renforcée par un partenariat avec Meta, dans le but de promouvoir des start-ups axées web3 à travers un programme d’incubation. Ajoutons à cela son partenariat beauté multimarque avec Ready Player Me et sa première collection “Gravitas”, autant d’actions qui illustrent l’ambition de L’Oréal de se positionner à la pointe de l’innovation dans le monde de la beauté. Son nouveau projet baptisé “Odyssea” en collaboration avec le talentueux hair designer français Charlie Le Mindu, en est la preuve virtuelle.

Mais qui est exactement Charlie Le Mindu au juste ? Surnommé le « roi des cheveux », ce perruquier de profession est devenu un coiffeur et artiste capillaire français de renom, reconnu pour ses créations extravagantes et artistiques en matière de coiffure. Le monsieur est entre autres célèbre pour son utilisation singulière de matériaux tels que les cheveux humains et les extensions, afin de créer des pièces uniques fusionnant la mode et l’art.

Alors, “Odyssea : Créatures de la Mer”, de quoi s’agit-il au juste ? L’Oréal Professionnel et l’agence OK C’EST COOL ont renouvelé leur collaboration pour explorer plus en profondeur le métavers en créant cinq looks innovants inspirés des fonds marins. Ces créations s’inscrivent dans la continuité des initiatives antérieures de la marque dans le monde virtuel. Les créations du styliste ont été visualisées grâce au travail de l’artiste 3D Evan Rochette. Cette série de coiffures expérimentales est disponible sur Ready Player Me, Roblox et Zepeto, et vise à encourager le développement de l’expression personnelle ainsi que la promotion de l’inclusivité.

“Les jeux vidéo et le web3 offrent de nouvelles opportunités pour les artistes CGI, les consommateurs et les coiffures, mais le sujet de l’inclusivité des cheveux reste encore un défi à relever dans ces mondes virtuels. En tant que leader historique, il est de notre responsabilité d’offrir des opportunités illimitées en termes de looks capillaires sur ces plateformes.” déclare Anne Machet, L’Oréal Professionnel International Brand Manager.«

En réaffirmant sa présence sur des plateformes telles que Roblox, avec ses quelque 67 millions d’utilisateurs quotidiens, la marque L’Oréal Professionnel prend une avance considérable en matière de connaissance des usages et des nouveaux territoires d’expression de la génération Z et Alpha. » déclare de son côté Adrien Susini, président et co-fondateur de l’agence OK C’EST COOL.