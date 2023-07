L’Oréal récompense une égérie et sa coiffure dans le métavers

Parlons bien, parlons cheveux.

C’est l’été, la chaleur arrive (si vous n’en souffrez pas déjà) et on ne vous apprend rien en affirmant que les cheveux qui volent partout et se collent à votre front en sueur, c’est vraiment d’un confort très limité. Seuls nos amis chauves sont épargnés. Et bien qu’il y ait peu de chances que cela vous permette de trouver une solution à ce problème universel, il peut être intéressant de noter que la compétition de L’Oréal Professionnel, Style and Colour Trophy approche, un concours réservé aux professionnels de la coiffure… et cette année également ouvert au monde des artistes digitaux.

Quel rapport avec vous ? Eh bien, si l’aspect artistique de la chose ne vous parle pas franchement, on peut toujours espérer que vous trouverez l’inspiration nécessaire pour vos prochaines créations capillaires dans celles complètement folles des professionnels. Pour imaginer le niveau de la compétition, il suffit de jeter un coup d’œil au visage de L’Oréal dans le métavers, créé par l’agence OK C’est Cool avec Samy la Crapule et Charlie Le Mindu, respectivement artiste numérique et hair designer.

C’est clair, ça en jette. Et, ce n’est que le début : il n’y a aucun doute que le thème de la Métamorphose, choisi pour cette année, inspirera les artistes autant digitaux que capillaires., qui travailleront ensemble.

Le grand gagnant parmi les professionnels de la coiffure sera choisi en novembre, par un jury dont Samy et Charlie font partie, accompagnés également par Min Kim.