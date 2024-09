De la chaleur à la lumière, une révolution.

Mesdames, Messieurs, souriez : c’est fini, se griller les cheveux dès qu’on veut les sécher. Non, les temps sont à la lumière infrarouge : un séchage en douceur, pas de fourches, un instrument esthétique et une rapidité d’exécution admirable. En tout cas, ce sont les promesses du nouveau sèche-cheveux AirLight Pro de L’Oréal, et autant dire que la concurrence est rude.

La musique de la pub L’Oréal sèche-cheveux AirLight Pro 2024 est Earthquake, de Ryan Taubert.

La pub L’Oréal sèche-cheveux AirLight Pro 2024

La musique de la pub L’Oréal sèche-cheveux AirLight Pro 2024