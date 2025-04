Ogury One : une plateforme publicitaire sans identifiants

La réponse technologique au déclin des cookies.

Ogury dévoile Ogury One, une solution en libre-service ou intégrée via API, pensée pour les marques et agences souhaitant piloter elles-mêmes leurs campagnes publicitaires. Ce nouvel outil, disponible dès le 8 avril, marque une étape stratégique pour l’adtech française, pionnière d’une publicité sans identifiants.

Face à la disparition progressive des cookies tiers et à la réduction de l’adressabilité sur l’open web, Ogury mise sur une technologie propriétaire de publicité “personnifiée”. Le principe : ne plus cibler des individus, mais des “personas”, c’est-à-dire des groupes anonymisés partageant des caractéristiques, centres d’intérêt ou intentions d’achat communs. Ces personas sont générés à partir de données zero-party collectées via des enquêtes, enrichies par des milliards de signaux (bid requests, données contextuelles, etc.) et affinées par l’IA.

Avec Ogury One, ces fonctionnalités deviennent accessibles en direct. Les annonceurs peuvent y définir leurs audiences, activer des campagnes engageantes et en suivre les performances en temps réel, sans expertise technique avancée. La plateforme peut toucher plus de 2,5 milliards de terminaux uniques chaque mois dans 49 pays.

Parmi ses trois piliers fonctionnels :

– Planification intelligente, grâce à un générateur de personas IA et des insights détaillés ;

– Activation simplifiée, via un tableau de bord ou une intégration API dans le DSP de leur choix ;

– Reporting complet, pour une analyse approfondie des campagnes.

« Ogury One est un outil innovant et intuitif. […] Cette solution marque une étape clé pour Ogury, en donnant à nos clients les outils nécessaires pour dépasser leurs objectifs et en établissant de nouveaux standards dans l’industrie », souligne Stéphane Dupayage, chief product officer chez Ogury.