Nicolas Rieul lève 2 millions d’euros pour Actionable et son IA de satisfaction client

De quoi booster votre NPS.

Actionable, spécialiste de l’analyse prédictive de la satisfaction client, annonce une levée de fonds de 2 millions d’euros, cinq mois après son lancement annoncé par la Réclame .mark&tech.

« Nous ambitionnons de construire l’IA la plus avancée au monde dans le domaine de l’expérience client et ce financement va nous permettre de recruter les meilleurs experts en la matière. Nous comptons déjà deux docteurs en Machine Learning et Mathématique dans l’équipe » a déclaré Nans Thomas, co-fondateur et co-CEO d’Actionable avec Nicolas Rieul (président de l’Alliance Digitale et ex DG Europe du Sud Criteo).

Les solutions d’Actionable sont déjà utilisées par 7 clients beta testeurs : Ouigo, Mirakl, Audiens, Strapi, United Heroes, Ticketac et Vibe.

Ce tour de pré-amorçage, réalisé en augmentation de capital et en dette, a été mené par Axeleo Capital avec la participation d’un beau panel d’entrepreneurs et d’acteurs du digital : Stéphane Distinguin (fondateur de Fabernovel), Mathieu Azorin (DG Ogury et co-fondateur de Storetail), Arthur Querou (CEO et co-fondateur de Vibe), Sébastien Couasnon (journaliste, podcaster et CCO de Sowefund), Xavier Mariani et Emilien Eychenne (co-fondateurs d’Adikteev), Guillaume Grimbert (CEO et co-fondateur de Greenbids), Alexandre Sigoigne (directeur général d’Hetic), Mathieu Jondet (CPO et co-fondateur d’Eulerian), Aurélien Georget (CPO et co-fondateur de Strapi), Véronique Pican (directrice générale d’Equativ) ou encore Thomas Jeanjean (COO PayFit, ex Criteo).

Avec ce financement, Actionable ambitionne de devenir un acteur incontournable dans le domaine de l’expérience client prédictive. L’entreprise organise également une conférence le 8 octobre sur l’usage de l’IA pour améliorer la satisfaction client.