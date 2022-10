Un dessinateur parodie One Piece pour Oasis (et ce n’est pas une idée à la noix)

Une aventure sans queue ni quetsch.

Les opérations marketing de Oasis ont toujours fait grand fruit avec l’agence Marcel. On se souvient encore de la canette cache-préservatifs, ou encore de sa “street-cred” au côté de Booska-p. Cette année, la 4ème boisson préférée des français a le droit à son propre « shônen » ! Dans un style qui lui est propre, l’illustrateur et influenceur Vivi-zama s’est pressé le citron pour la marque de boisson afin de concocter « One Peach » : un ouvrage parodique de 54 pages divisées en 3 parties, imitant les traits du célèbre »mangananas » One Piece.

1064 chapitres et 25 années plus tard, l’œuvre du mangaka Eiichiro Oda est toujours une figue mûre de la littérature japonaise. Cerise sur le bateau, Luffy et ses amis tiennent aujourd’hui la barre des 500 millions d’exemplaires écoulés à travers le monde, ce qui en fait la deuxième bande dessinée la plus vendue de tous les temps derrière Spiderman. Comme Oasis et manga vont généralement de pair avec la culture urbaine, il ne pouvait en être autrement du partenariat avec Vivi-zama, dont l’esprit geek n’a d’égal que la jus-tesse de sa plume. Si l’œuvre originale, elle, est en pause cette semaine, consolez-vous en retrouvant Orange dit Lefruit et son équipage à l’aventure sur une mystérieuse île : l’Oasis Céleste en quête du mystérieux trésor du Roi des fruirates.

Pour pêcher cette réalisation ‘’mangaquesque’’, c’est par ici.

Teaser

Making-of