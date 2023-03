McDonald’s étire son offre avec DoorDash

Il n’y a plus de tranches à perdre.

Au Canada, l’application de livraison DoorDash et McDonald’s ont décidé de fusionner leurs méninges avec l’agence créative No Fixed Address pour nous livrer la campagne “Faster Food” à vitesse grand M.

Si en France, le style graphique en gros plan avait déjà bien fonctionné, l’idée d’étirer les photos pour créer un effet de vitesse devrait courir au pays à la feuille d’érable. Certes, au premier coup d’œil, il est difficile de déceler véritablement le sens du message, mais la reconnaissance de la marque elle, en revanche, se fait immédiatement. On peut le dire, cette stratégie de communication est devenue une véritable Signature chez McDonald’s ces dernières années. Alors que vous preniez le train, la voiture, les escalators, l’avion (peut-être pas), cet effet de mouvement étiré sera là pour vous rappeler que l’arche dorée arrive toujours première dans le choix d’un fast-food. Et que votre menu peut vous être livré rapidement grâce à DoorDash. Les deux affiches sont ancrées dans les couleurs emblématiques du légendaire Big Mac et du gourmand Egg McMuffin, mais ça vous l’avez directement remarqué n’est-ce pas ?