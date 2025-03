Une Kim Kardashian gonflable envahit Times Square

SKIMS s’affiche en grand.

Le street marketing atteint de nouvelles hauteurs rondeurs… Pour célébrer sa dernière collection de maillots de bain SKIMS Swim, Kim Kardashian a frappé fort en installant un ballon gonflable géant à son effigie en plein cœur de Times Square. Une opération XXL qui n’a pas tardé à envahir les réseaux sociaux.

Difficile de passer à côté de cette silhouette emblématique de 18 mètres de haut, perchée sur une estrade ornée du logo SKIMS et vêtue d’un bikini bleu issu de la nouvelle collection. Installé sur la 43ᵉ rue entre Broadway et la 7ᵉ Avenue, ce dispositif s’inscrit dans une stratégie de visibilité massive – et c’est le cas de le dire.

Si la campagne a immédiatement capté l’attention, elle ne fait pas l’unanimité. Sur les réseaux sociaux, certains admirent l’audace de cette stratégie de communication, tandis que d’autres la trouvent excessive. Quelques critiques pointent du doigt l’image « irréaliste » de la silhouette féminine véhiculée par cette installation, un sujet récurrent autour de l’univers des Kardashian, en argumentant que cela donne une image faussée des idéaux de beauté aux enfants qui passeraient devant ce ballon.

Une chose est sûre : Kim Kardashian maîtrise l’art de la visibilité. Avec cette initiative hors norme, SKIMS s’offre un coup de projecteur mondial, prouvant une fois de plus que, dans l’univers de la mode et du branding, plus c’est grand, mieux c’est.