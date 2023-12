Travis Scott et John McEnroe se clashent autour de leur collaboration avec Nike

Faux clash, vrai coup de com' ?

Prenez l’une des légendes du tennis les plus éruptives qui soit et l’une des stars du rap US et faites les collaborer. Les étincelles semblent inévitables. Et elles l’ont été… semble-t-il.

Les fans de John McEnroe et les sneakersheads connaissent sans doute la Mac Attack, la paire de tennis signature de John McEnroe sortie par Nike en 1984, jamais rééditée, donc légendaire. Jamais réédité jusqu’à aujourd’hui. Et tout cela, en partie, grâce à Travis Scott qui l’a remise sur le devant de la scène en la portant il y a deux ans de ça, avant d’annoncer sa réédition en collaboration avec le swoosh, les Travis Scott Nike Mac Attack.

En pleine promotion pour sa sortie le 19 décembre prochain, la vidéo d’une conférence Zoom impliquant Travis Scott, John McEnroe et des représentants de Nike a fuité en ligne. Un débat houleux a lieu entre Scott et McEnroe autour du nom de cette collab. D’un côté, « Cactus Jack », du nom de la marque de Travis Scott (déjà utilisée lors de sa collaboration avec McDonald’s) ou « Cactus Mac », fusion des deux marques, comme le souhaite l’ancienne gloire du tennis. Scott lui rétorque alors : « On dirait un nom de burger ! », ce à quoi McEnroe répond avant de quitter la conversation : « Montre-moi un peu de respect, c’est ma chaussure ! ».

Ce qui aurait pu n’être qu’une joute verbale s’est poursuivie lorsque intercepté dans la rue par le documentariste de mode @thepeoplegallery_, McEnroe montre les futures sneakers avec le Jack barré et un t-shirt au nom de Cactus Mac. Peu de temps après Travis Scott vandalisait à coup de bombe à spray la plaque dédiée à McEnroe chez Nike.

Travis Scott adds to the John McEnroe Nike Cactus Mac Attack “beef” 😂 https://t.co/Y870Ix7QOP pic.twitter.com/GL06k7drso — Nice Kicks (@nicekicks) December 10, 2023

Coup de gueule ou coup de com’. On a notre idée, et vous ?