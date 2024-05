Kylian Mbappé incite les jeunes à mouiller le maillot avec Nike

Croire à leur victoire.

Les Jeux olympiques approchent à grands pas et le mot sport résonne plus que jamais partout en France. C’est le moment idéal pour organiser un événement sportif et c’est ce qu’a réalisé Nike, en collaboration avec Kylian Mbappé, égérie de la marque au swoosh.

Ce dimanche s’est déroulé, sur les Champs-Élysées, le lancement de la tournée Nike Victory Mode. Composée de 7 dates à travers l’Île-de-France, cet événement propose aux jeunes de s’exercer à divers sports dans une grande compétition. Football, basketball, danse, running, tennis, il y en a pour tous les goûts.

C’est dans une ambiance de motivation et de jovialité que plus de 2 000 jeunes ont pu rencontrer le champion du monde Kylian Mbappé et s’exercer à ses côtés dans leur sport favori. “J’ai envie de les aider et je leur demande juste d’y croire. Mais on va les aider à y croire !” déclare le footballeur.

Le prochain événement de la tournée se déroulera le 18 mai, et célébrera le retour du basketteur Victor Wembanyama. Il est encore temps de vous inscrire !