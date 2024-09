Kylian Mbappé se fait maltraiter par son frère sur Sorare

SOS Kyk’s.

Sorare, la licorne française de fantasy football NFT, frappe fort avec une nouvelle campagne mettant en scène Kylian Mbappé et orchestrée par l’agence Grinta. Dans cette campagne, le joueur cherche un manager pour son équipe de sur Sorare, afin de battre son frère cadet Ethan, qui le domine sur la plateforme. Une rivalité fraternelle qui prend une dimension amusante alors que Kylian, trop occupé par ses obligations professionnelles, se fait régulièrement troller par son petit frère. Bref, une famille des plus normales… au moins par certains aspects.

Le film humoristique, réalisé par Hafid F. Benamar, dévoile Kylian Mbappé sous un angle inédit, plus vulnérable et moins sérieux qu’à l’accoutumée. Harcelé par les taquineries de son frère, il décide de trouver un fin stratège pour prendre en main son équipe sur Sorare. « L’idée n’était pas de faire passer Kylian pour un joueur assidu de la plateforme, mais de raconter une histoire que tout le monde peut comprendre : la rivalité entre frères« , explique Mickael Krikorian, directeur de la création et co-fondateur de Grinta.

Pour devenir le manager de Kylian, les participants devront prouver leurs compétences en accumulant des points sur Sorare durant trois semaines. Le gagnant aura la chance de rencontrer Kylian Mbappé, d’assister à des matchs et de recevoir des maillots dédicacés. Ce poste sera régulièrement remis en jeu, basé sur les performances du manager, renforçant ainsi l’engagement des utilisateurs dans l’univers de Sorare.

Pour rappel, Kyllian Mbappé n’est pas que l’ambassadeur de la licorne, mais aussi l’un de ses investisseurs. Rien à dire, la tortue ninja la plus primée du football français soigne ses investissements en cette année 2024, après être devenu l’actionnaire majoritaire du Stade Malherbe de Caen.

Crédits :