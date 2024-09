La rivalité fraternelle à son paroxysme !

Avez-vous des frères et sœurs ? Si oui, alors la rivalité, ça vous connait. Sinon… vous ne savez pas ce que vous avez manqué. Kylian Mbappé, lui, la vis tous les jours grâce à son frère Ethan. Et si celui-ci ne peut certainement pas le vaincre en matière de football, il a en revanche ses chances sur Sorare. Et vous alors, saurez-vous sauver l’honneur de Kylian ?

La musique de la pub Sorare 2024 avec Kylian Mbappé et son frère Ethan est un mystère… mais si vous la connaissez, vous savez où nous trouver !

La pub Sorare 2024 avec Kylian Mbappé et son frère Ethan