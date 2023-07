Nike vibre pour la Coupe du monde féminine 2023 avec des spots enthousiasmants

Il est temps de laisser ses préjugés sur le banc de touche.

Dans trois jours, La Coupe du monde féminine de football 2023 prendra place pour la neuvième fois, une compétition organisée par la FIFA qui se déroulera en Australie et en Nouvelle-Zélande du 20 juillet au 20 août. C’est l’occasion pour les équipementiers associés au football féminin de lancer de grandes campagnes de communication, autant pour raviver les discussions autour de la compétition que celles autour de la marque.

Cette année, Nike décide de baser sa communication sur plusieurs joueuses mondialement connues ou considérées comme étoiles montantes. Pour l’instant, la marque a dévoilé six spots, pour l’Australie, le brésil, les USA, la Norvège et la Chine… et plus sont certainement à venir. Y en aura-t-il un pour la France également ? Le spot global tend à tuer cet espoir dans l’œuf, mais avec un spot dévoilé par jour, il ne nous est pas interdit d’y croire.

Le spot global

Sam Kerr / Australie

Debinha / Brésil

Megan Rapinoe / USA

Sophia Smith / USA

Ada / Norvège

Wang Shuang / Chine

Vibe cartoonesque, de film d’horreur, de clip de RnB ou encore à la limite du court métrage, cette campagne frappe fort et touche tous les pays par un moyen différent qui semble déjà plaire aux internautes, si on en croit les commentaires qu’ont déjà reçus les vidéos, quelques jours seulement après leur sortie.

Les films étant diffusés au compte-goutte, nous espérons encore un spot dédié à une footballeuse de l’Équipe de France.

La marque saisit également l’occasion pour lancer un trailer des maillots des équipes avec lesquelles elle collabore.

Voilà encore une fois une campagne qui tend à montrer que le football féminin n’est pas moins intéressant que son homologue masculin, une idée que souhaite également démontrer la dernière campagne d’Orange, cette fois 100 % française… mais avec une portée et une viralité internationale impressionnante : plus de 20 millions de vues et des reprises dans des grands médias comme Time, M6 ou Yahoo Sports.