Le New York Times métamorphose le métro new-yorkais en expérience immersive

Pimp my rail !

Rarement une simple virée en métro a-t-elle été transformée en une plongée médiatique immersive, mais c’est précisément l’expérience que propose le New York Times à tous les passagers de la ligne S entre Times Square et Grand Central cet été.

Pour certaines marques, occuper une station ou une section du métro serait déjà un exploit significatif – cela n’a rien à voir avec les tarifs d’affichage de la mythique place de Times Square, d’ailleurs. Cependant, pour le New York Times, l’objectif est bien plus ambitieux : une immersion totale. Le quotidien a ainsi conquis l’intégralité d’une rame de la navette, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, pour exhiber la remarquable diversité de contenus accessibles grâce à un simple abonnement. Des jeux aux recettes de cuisine en passant par les actualités, le journal numéro 1 de la Big Apple n’a rien laissé au hasard.

Cette expérience est décrite comme interactive. Dès que les passagers s’approchent, chaque wagon de la navette est facilement identifiable grâce à l’une des facettes de l’abonnement au Times. Toutefois, c’est bien à l’intérieur que la magie se déploie véritablement. Dans le wagon « Jeux » par exemple, les voyageurs sont conviés à relever un défi lexical pendant les 90 secondes du trajet. Le wagon « Cuisine » de son côté, propose une incursion particulièrement gourmande avec des recettes exclusives. Pour les fervents du sport, un wagon a été reconstitué à l’image du vestiaire des Giants de New York ! L’objectif est donc clair : étonner et éduquer le public. Pour les personnes qui manqueraient cette expérience singulière, des pop-ups éphémères seront installés à Grand Central. Les usagers pourront y partager leurs anecdotes de métro ou se détendre autour d’une partie de Wordle.

Amy Weisenbach, vice-présidente senior et responsable du marketing de The New York Times Company, a déclaré : “New York is our home base and in our name, making The Times an integral part of this great city. As a result, New Yorkers have a lot of pride and stake in our journalism, but they don’t always know everything about us. We’re looking to change that by bringing New Yorkers beyond the front page they think they know and putting our full suite of products on display. By showing up within the subway, we hope to surprise subscribers, readers, home cooks, solvers and sports fanatics and give them a new way to use The Times for their commute and in their everyday lives.”