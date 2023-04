The New York Times tourne en boucle avec Droga5

Des sneakers jusqu’aux sneakers, en passant par la gravité.

Vous est-il déjà arrivé de passer des heures sur Google ou sur YouTube, passant d’un sujet à l’autre sans qu’ils semblent liés pour finir par retomber sur le premier que vous aviez consulté ? Si c’est le cas, alors vous comprendrez très vite le concept de cette nouvelle campagne film développée par Droga5 pour The New York Times.

Dans deux spots, intitulés Sneakers et Gravity, nous nous retrouvons transportés à travers une multitude de sujets, menant de l’un à l’autre avec des liens très faibles, voire saugrenus. Pourtant, à la fin des spots, nous revenons au sujet de départ naturellement, avec une compréhension de celui-ci apparemment augmentée par tous ceux que nous avons parcourus pour en arriver là.

L’objectif de cette campagne est de mettre en avant la variété et la richesse des articles à retrouver sur The New York Times, ainsi que la beauté qu’il y a à se perdre parmi ces nombreux sujets. Cela fait appel à la curiosité des lecteurs, qui, s’ils n’en ont pas, ne seront pas intéressés par le service de The New York Times, qui ne s’adresse de toute manière pas à tout le monde.

Dans une interview accordée à The Drum, Toby Treyer, Executive Creative Director chez Droga5, explique ceci : “Nous recherchons toujours des moyens de montrer pourquoi c’est aussi important de s’abonner au New York Times […]Avec chaque collaboration, nous voulons montrer au spectateur une nouvelle perspective du New York Times, tout en continuant à travailler sur le même langage de storytelling que nous avons développé au cours des cinq dernières années”.

Voilà donc un excellent exemple de continuité éditoriale, avec juste la bonne dose de renouvellement pour ne pas changer d’image du tout au tout d’une campagne à l’autre et ainsi risquer de perdre ses abonnés actuels, sans pour autant rester immobile et prendre la poussière.