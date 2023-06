Netflix ouvre la plateforme Streamberry pour la promo de Black Mirror

Vous êtes horribles.

Depuis sa sortie en 2011, la série « Black Mirror » plonge les spectateurs dans des mondes dystopiques où les avancées technologiques ont des répercussions néfastes sur la vie des individus. Chaque épisode explore un aspect différent de cette relation complexe entre l’homme et la technologie, souvent en nous montrant les conséquences extrêmes de notre dépendance excessive. Le 15 juin dernier, le retour de la série, entamant ainsi sa 6ᵉ saison, a marqué l’introduction d’une nouvelle plateforme de streaming fictive appelée Streamberry, une réplique inquiétante de notre cher Netflix. Une certaine Joan va d’ailleurs en subir les répercussions en acceptant les mentions légales dès le premier épisode. Attendez, vous les avez également acceptées ?

Dans un des épisodes intitulé « Joan is awful », nous sommes plongés dans la vie de Joan dont chaque aspect est transformé en une série télévisée. Bien que cette perspective alarmante ne soit pas encore envisagée – bien heureusement – dans les quartiers généraux de « Netty », l’un des cocréateurs, Charlie Brooker, n’hésite pas, ici, à critiquer l’entreprise qui a sauvé la série après sa 2ᵉ saison. Il exprime ainsi ses inquiétudes quant aux dangers de l’intelligence artificielle dans l’industrie du divertissement. Alors pour ajouter une touche satirique à la réalité, le compte Twitter de la plateforme en personne vient de dévoiler une réplique de Streamberry.

Tu-dum ! Vous voilà à présent sur la plateforme SVOD. Il vous suffit d’ajouter votre prénom et votre photo, et vous êtes prêt à partir. Cependant, cette fois-ci, vous avez fait une erreur en négligeant de vérifier les conditions générales, ce qui s’avère être un mauvais coup. En conséquence, l’entreprise a dorénavant la possibilité d’utiliser votre image à sa guise. Il aurait été plus judicieux d’être plus méfiant et attentif à ces détails importants. Cette campagne promotionnelle vous offre en réalité la possibilité de créer votre affiche personnalisée à l’effigie de celui de la série. Toutefois, nous vous recommandons d’être plus attentif à l’avenir. Qui sait ? Peut-être que c’est cela qui nous attend.

Tu-dum ! Vous voilà à présent sur la plateforme SVOD. Il vous suffit d’ajouter votre prénom et votre photo, et vous êtes prêt à partir. Cependant, cette fois-ci, vous avez fait une erreur en négligeant de vérifier les conditions générales, ce qui s’avère être un mauvais coup. En conséquence, l’entreprise a dorénavant la possibilité d’utiliser votre image à sa guise. Il aurait été plus judicieux d’être plus méfiant et attentif à ces détails importants. Cette campagne promotionnelle vous offre en réalité la possibilité de créer votre affiche personnalisée à l’effigie de celui de la série. Toutefois, nous vous recommandons d’être plus attentif à l’avenir. Qui sait ? Peut-être que c’est cela qui nous attend.