La Hotline Sex Education : Netflix se lance dans les numéros verts

Le gouvernement est triste de s’être fait devancer.

À l’occasion de la nouvelle saison de Sex Education, une série décomplexée et populaire de Netflix, la plateforme lance une hotline. Mais il ne s’agit pas d’une simple hotline comme les autres : celle-ci est spécifiquement dédiée… au sexe. Un sujet qui donne à la série toute son unicité, sans surprise au vu de son nom. En appelant au 0 800 08 11 11, vous pourrez en toute confiance poser vos questions sans tabous, et elles se verront répondre par le staff du planning familial avec qui cette campagne est en collaboration.

Cette hotline, en plus de faire parler d’elle et de la série qu’elle promeut, a pour ambition d’être d’utilité publique pour répondre à des questions qui peuvent parfois tourmenter la jeunesse, qui ne sait pas toujours vers qui se tourner pour les voir être répondues.

La campagne est à retrouver en affichage out of home, mais également sur la chaine YouTube de Netflix France, dans une vidéo en collaboration avec Shera Kerienski, une influenceuse notamment connue pour son contenu décomplexé sur le thème du sexe et de la sexualité. En posant vos questions en commentaires ou sur X, Wicul, infirmière-psy et sexothérapeute, très populaire sur les médias sociaux, vous répondra la semaine prochaine.