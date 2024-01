Pour ses vœux 2024, Netflix célèbre la diversité de ses productions françaises

Jean-Pascal Zadi bientôt à l’Élysée ?

Au sein de l’univers florissant des plateformes de streaming, Netflix a tenté, en 2023, de renforcer la richesse de son catalogue à destination du public français. Cette année a été marquée par une offre mêlant fiction, sport, musique, et célébrant des figures emblématiques de la culture française. Des productions telles que « Lupin », dont la troisième partie a captivé les spectateurs mondiaux avec plus de 255,7 millions d’heures de visionnage, et « Jusqu’ici tout va bien », classée dans le top 5 des séries les plus recherchées sur Google en France, illustrent parfaitement cette diversité. Netflix a également brillé avec le film « AKA », devenu le film français le plus visionné de la plateforme, et « Tapie », dont la sortie a entraîné une hausse spectaculaire de 4 900 % des consultations de la fiche Wikipédia de Bernard Tapie.

L’impact de Netflix ne se limite pas à la sphère audiovisuelle. La plateforme a par ailleurs marqué le monde de la musique et du sport. Après la diffusion de la finale de « Nouvelle École » saison 2, le single de l’artiste Dau a explosé sur Spotify, cumulant plus de 20 millions de streams. Dans le domaine sportif, la série documentaire sur le Tour de France a ravivé l’intérêt pour le cyclisme, notamment chez les jeunes de 18 à 34 ans (dont 27 % chez les abonnés Netflix ont suivi le documentaire), un phénomène reflétant la capacité de Netflix à influencer les tendances culturelles et sportives.

Pour célébrer ces succès, Stéphane Blé, le personnage présidentiel interprété par Jean-Pascal Zadi dans la série « En Place », a adressé ses vœux à la communauté Netflix française dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. Accompagné de figures emblématiques telles qu’Alban Lenoir et SCH, il a fait le bilan de l’année écoulée, évoquant des succès comme « AKA », « Banlieusards 2 », et « Lupin Saison 3 ». Cette initiative sert également de tremplin pour la saison 2 de « En Place », prévue pour 2024, qui promet de suivre le début du quinquennat de Blé avec une attention particulière portée à la diversité narrative… qui fait la signature de Netflix.