Découvrez le top 10 des marques françaises les plus influentes sur TikTok

La force du snack content.

Lancée en 2016 à la suite de Musical.ly, TikTok est aujourd’hui l’un des réseaux sociaux les plus importants avec son milliard d’utilisateurs mensuel. Cette présence importante fait de TikTok un essentiel du social media pour les marques.

Story by Mobsuccess, agence Social et Paid content, dévoile le top 10 des marques les plus performantes sur TikTok en France.

Les marques se positionnant en tête de ce classement sont évidemment très présentes sur la plateforme avec une moyenne de 21 publications par mois. Elles cumulent entre 1 et 500 millions de vues.

Les industries les plus en vogue sont la culture, les médias et le luxe.

Tout en haut du podium, on retrouve la chaîne CANAL+ Sport qui a explosé au premier trimestre avec une croissance de 92 % de ses vues. Le compte s’est notamment concentré sur le domaine de la Formule 1 et le football, très populaires en 2024. Le contenu est très rapide et tape-à-l’œil, ce qui permet à la chaîne un total de 31M de vues.

Le Château de Versailles se place en deuxième position avec une augmentation fulgurante de ses vues à +211 % sur le premier trimestre 2024. Le compte génère un total de 11M de vues sur le trimestre en question. Le Château mise sur l’aspect esthétique de son architecture et de ses jardins avec de courtes vidéos travelling.

Netflix clôture le top 3. Depuis ces dernières années, la plateforme de streaming mise sur l’humour et l’annonce des prochaines sorties en passant par la révélation des coulisses de celles-ci.

D’autres domaines plus étonnants montrent également de très bonnes performances comme celui du domaine public avec la Gendarmerie Nationale. En effet, celle-ci cumule 18M de vues sur seulement 21 publications, et génère un taux d’engagement de 10,41 %, presque à égalité avec le Château de Versailles qui est top 2 du classement.

Le compte propose de l’immersion et de l’humour.

D’autres marques bénéficient de l’approbation des français sur TikTok comme Disneyland Paris et McDonald’s, on retrouve aussi les grandes marques de luxe qui font parallèlement partie des marques françaises les plus puissantes au monde comme Louis Vuitton, ou encore Jacquemus, probablement le créateur le plus « social-native » du marché.