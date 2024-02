Netflix et Atout France se rapprochent pour faire rayonner la France

La french touch.

Qui n’a jamais rêvé de suivre les pas de son héros de films / séries préféré, marcher dans la même rue que lui, prendre un selfie devant les lieux emblématiques, manger les plats qu’il aime tant et apprendre la même langue que lui. En France, on peut trouver l’amour et devenir une référence mode comme dans Emily in Paris, on peut vivre des aventures rocambolesques comme Lupin – même si voler un musée n’est pas très conseillé – on peut aussi défendre Paris avec Ladybug et Chat Noir dans Miraculous. Chaque génération, chaque amateur de films et séries en tout genre peut y trouver son compte.

Selon l’Agence de développement touristique de la France (Atout France), une étude aurait été menée par l’institut d’études Basis, démontrant que l’attractivité touristique et le rayonnement culturel seraient renforcés par la réalisation et diffusion de films et séries Netflix tournés en France. Selon eux, les touristes veulent briser cette barrière numérique et découvrir de leurs propres yeux la beauté des villes françaises. La France est d’ailleurs connue pour ses spécialités culinaires comme les croissants, la baguette de pain, le fromage, et bien d’autres qui font saliver les amateurs des programmes Netflix en voyant leur personnage préféré goûter à l’un de ces délices français. L’Hexagone est aussi riche en monuments, architectures et sites culturels qui embellissent le pays et se retrouvent souvent à l’écran, volant quelques fois la vedette au personnage principal.

Le gouvernement français a démarré en 2023 le projet « marque France », qui a pour but de renforcer l’attractivité du pays à l’international et promouvoir l’audace à la française. Pour cela, une campagne a été lancée « Make it iconic. Choose France » – une campagne qui a pour but d’apporter une image positive du pays pour convaincre les professionnels et entreprises étrangères d’investir dans des projets réalisés en France.

Terre d’initiatives et d’innovation, la France séduit les acteurs internationaux.



🇫🇷 La nouvelle campagne « #MakeItIconic. Choose France » vise à amplifier le rayonnement et l'attractivité de notre pays à l'échelle internationale.



Toutes les infos ⤵️https://t.co/2znQ6PcY9C — Gouvernement (@gouvernementFR) October 31, 2023

Grâce à ce projet, Atout France et Netflix ont signé une lettre d’engagement afin de continuer à mettre en avant le rayonnement de la France à travers les programmes de la plateforme SVOD. Cette alliance permettra aux amateurs de ces films et séries de découvrir grâce à un guide numérique les lieux, les activités et nourritures emblématiques de ces programmes – c’est un réel parcours thématique. Cette mise en place est accompagnée d’une campagne publicitaire « On n’a pas fini d’imaginer la France » pour faire la promotion de la richesse culturelle du pays et faire aimer la France aux touristes.

La directrice générale d’Atout France, Caroline Leboucher, déclare dans un communiqué de presse : « Grâce à la diversité de ses paysages, à la richesse de son patrimoine culturel et à son art de vivre, la France offre le plus beau des écrins aux tournages de films et séries. Le partenariat que nous formalisons aujourd’hui avec Netflix va nous permettre de développer davantage encore l’attrait pour la France généré grâce aux films et séries. Grâce au guide de voyage et à la carte interactive proposés, les visiteurs découvriront les sites et lieux français mis en valeur dans les films et séries Netflix, y compris des lieux moins connus que les sites et destinations iconiques.»