Club Med choisit MNSTR pour son budget EMEA activation, social, digital et CRM

That’s L’Esprit Libre.

Article en partenariat avec MNSTR

—

Lors d’un appel d’offres orchestré par le cabinet VTscan et réunissant 3 agences entre fin 2024 et début 2025, Club Med a choisi MNSTR pour piloter son plan marketing sur les marchés d’Europe, d’Afrique et du Moyen-Orient (EMEA). L’agence assurera la conception des campagnes digitales, de l’activation 360, du programme CRM et des réseaux sociaux pour une durée minimale de deux ans.

Cette décision s’inscrit dans le prolongement du travail amorcé par Club Med ces dernières années pour affiner son positionnement. Après avoir repensé son image en 2023 et ajusté sa stratégie média, la marque souhaite aujourd’hui renforcer son impact créatif sur l’ensemble de ses touchpoints, et cela, à grande échelle. La mission confiée à MNSTR couvre ainsi la publicité sur les plateformes Meta et Google, le CRM et le PRM, l’e-commerce, ainsi que des campagnes omnicanales intégrant les points de vente et les resorts.

Avec cette collaboration, Club Med ambitionne de renforcer son ancrage lifestyle et de consolider son attractivité dans l’univers du voyage haut de gamme. L’accent sera mis sur la cohérence et la créativité des campagnes, en veillant à enrichir leur impact visuel et narratif. MNSTR devra déployer une stratégie harmonisée sur tous les canaux, tout en amplifiant la plateforme de communication « That’s L’Esprit Libre ».

« Nous sommes ravis d’embarquer l’agence MNSTR – spécialisée dans les activations 360 – au sein de l’aventure Club Med, dans l’objectif de faire rayonner l’Esprit Libre partout en Europe », déclare Paul Guedj, Head of Brand, Content & Social chez Club Med.

MNSTR met en avant son expertise en marketing expérientiel et en stratégie data-driven pour répondre aux nouveaux usages des consommateurs. « L’esprit pionnier, inscrit dans les fondements de la marque depuis sa création, nous anime tout particulièrement. Alors que le marketing expérientiel évolue rapidement, MNSTR anticipe les tendances et s’adapte aux nouveaux comportements des consommateurs », affirme Natacha Chevallier, Client Partner de l’agence.

Forte d’une équipe de 60 talents basés à Paris et membre du groupe Project Worldwide, MNSTR poursuit ainsi son développement en s’imposant davantage comme un acteur clé du marketing digital et expérientiel.