Tudum ! Netflix fête ses 10 ans en France

Les 10 épisodes de la décennie.

En 2014, nous découvrions Netflix et son catalogue sans fin de séries. Nous voilà en 2024, et en 10 ans, la plateforme a vu ses concurrents se multiplier et son activité s’étendre. Les séries et les films français ont également pris progressivement plus de place dans le catalogue du service de SVOD, et ont permis à la France de rayonner encore plus à l’international.

La série Lupin, avec Omar Sy, par exemple, a brillé à travers le globe en multipliant les ventes des livres de Maurice Leblanc par 22,4 entre 2020 et 2021, près de 80 ans après sa mort. La série Tour de France, quant à elle, a augmenté la visibilité du Tour de France auprès d’une audience qui n’y était pas habituée, tout en augmentant les recherches pour le mot “vélo” de 50 %. Emily in Paris, Sous la Seine, Nouvelle École… tous ces programmes ont contribué au rayonnement de la France à l’international d’après Netflix.

Pour fêter cette date anniversaire, Netflix a développé un site web narrant toute son histoire avec la France. Et sans vous spoiler, voilà ce qu’on peut en dire : le voyage en vaut le détour, surtout si vous n’avez pas suivi le cheminement de Netflix de 2014 à aujourd’hui.