Une campagne choc de la Netscouade expose les dangers de la cocaïne

La réalité crue plutôt que les idées reçues.

L’usage de drogues récréatives est un fléau en France et dans de nombreux pays du globe. Ces dernières années, la consommation de cocaïne a doublé en France, indépendamment du milieu social et professionnel, et l’État continue de se battre, souvent avec un succès limité, contre son usage. Ce n’est pas parce qu’elle s’est dangereusement répandue qu’elle est sans danger, bien au contraire.

Dans cette campagne de sensibilisation orchestrée par la Nestcouade pour MILDECA, mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives, l’objectif est de sensibiliser le grand public, en particulier les jeunes adultes, en dénonçant les risques bien réels liés à la consommation de cocaïne, quel que soit celui qui la consomme. Les 4 films de la campagne nous confronte à quatre situations bien distinctes, des plus popularisées au moins attendues.

On suit ainsi l’histoire d’un cuisiner, d’une fêtarde, d’un gamer et d’une employée de bureau. Chacun d’entre eux connaît un sort tragique, aisément évitable sans la consommation de cocaïne. Le son qui clôt chacun de ces films est sans appel, celui d’un cœur qui cesse de battre sur un électrocardiogramme.

Avec cette mise en scène réaliste, cette campagne entend déconstruire l’idée reçue selon laquelle la cocaïne serait un stimulant sans danger pour soi ou les autres.