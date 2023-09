Une baguette géante dans le ciel de Paris : voici comme les Américains voient les JO 2024

Touchdown pour Peyton Manning.

Un dirigeable en forme de baguette française a été repéré en vol stationnaire au-dessus de la Tour Eiffel. Ces informations proviennent de l’émission « Today » de la chaîne américaine NBC, qui indique que la vedette du football américain, Peyton Manning, se trouvait à bord, participant ainsi à la création de son tout nouveau spot d’une minute destiné à promouvoir les Jeux Olympiques de Paris 2024.

Traditionnellement, les campagnes promotionnelles des Jeux Olympiques ont tendance à se focaliser sur le sérieux de la compétition, la détermination et l’esprit sportif, souvent accompagnées d’images d’archives de moments emblématiques des Jeux précédents. Cependant, NBC a décidé de prendre une direction différente cette année en faisant appel à Manning et à sa société de production, Omaha Productions, pour insuffler une touche d’humour rafraîchissante. L’adage populaire “du pain, du vin et du fromage” trouve ici une interprétation visuelle ludique, associant les stéréotypes français à l’excitation des Jeux.

L’intégration de Manning dans cette campagne n’était pas un choix au hasard, loin de là. Il est bien connu pour son charisme et son sens de l’humour, et il compte une grande base de fans dans la communauté du football. En même temps, le quarterback est considéré comme l’un des meilleurs joueurs de football des États-Unis.