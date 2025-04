Jimmy Fallon va lancer une téléréalité publicitaire

On Brand.

Jimmy Fallon, animateur emblématique du The Tonight Show, s’aventure dans l’univers du marketing avec une nouvelle émission de téléréalité sur NBC : On Brand with Jimmy Fallon. Ce programme, prévu pour le 2e semestre 2025, mettra en scène les équipes d’une agence fictive chargée de concevoir des campagnes pour des marques telles que Samsung, Dunkin’, Pillsbury ou encore Southwest Airlines.

Aux côtés de Fallon, Bozoma Saint John, membre des Real Housewives of Beverly Hills et ancienne directrice marketing de Netflix, Uber et Pepsi, occupera le rôle de Chief Marketing Officer de l’agence. Elle encadrera les participants et évaluera leurs propositions. Chaque épisode offrira aux candidats un accès privilégié aux coulisses des marques partenaires, leur permettant de développer des concepts allant de jingles accrocheurs aux activations innovantes.

Produite par B17 Entertainment et Universal Television Alternative Studio, en association avec Electric Hot Dog, On Brand ambitionne de mettre en lumière le processus créatif derrière les campagnes publicitaires. Les candidats les plus créatifs remporteront un prix sonnant et trébuchant, ainsi qu’un sacré accélérateur pour leurs carrières de publicitaires.