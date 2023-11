Tremble Netflix ! La NASA se lance dans le streaming

Et le meilleur ? Tout est gratuit.

L’agence spatiale américaine NASA marque son entrée dans l’univers de la VOD avec le lancement de NASA+, son service de contenus vidéo, sans publicité et adapté à toute la famille. Cette initiative vise à démocratiser l’accès à la découverte spatiale grâce à des séries originales, des diffusions en direct de lancements, des contenus pour enfants, des programmes en espagnol, et les dernières nouvelles de l’agence.

Dans un contexte dans lequel la majorité des services de streaming revoient leurs tarifs à la hausse, la NASA – en tant qu’agence gouvernementale – joue évidemment la carte du gratuit. Dès son lancement, la plateforme propose déjà ses documentaires nominés des Emmy Award, ainsi que des séries vidéo originales traitant de sujets variés : Apollo 13, le télescope spatial James Webb, l’exploration spatiale, les histoires personnelles d’astronautes noirs de la NASA, les missions de retour d’échantillons d’astéroïdes, et bien plus.

En plus de diffuser des événements majeurs en direct, comme les lancements spatiaux et les missions lunaires, y compris l’envoihistorique de la première femme et de la première personne de couleur sur la Lune, NASA+ propose une programmation innovante. Parmi les programmes originaux de la plateforme, on trouve des visuels galactiques en ultra haute définition accompagnés d’une bande-son « spatiale ».

Les passionnés de l’espace peuvent accéder à NASA+ via l’application NASA récemment mise à jour sur les appareils iOS et Android, ainsi que sur des dispositifs de TV connectée comme Roku et Apple TV. Le streaming en ligne est également accessible avec un simple navigateur.