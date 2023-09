Voitures et musique au soleil, comment rêver de mieux ?

Parce que la rentrée n’empêche pas les distractions, voilà qu’Ubisoft annonce la sortie du jeu The Crew Motorfest, spécialement conçu pour tous les passionnés d’automobile. Si vous n’aviez pas trouvé le jeu de voiture idéal pour vous auparavant, celui-ci pourrait parfaitement le devenir ; et pour le savoir, n’hésitez pas à profiter des 5 heures de jeu gratuites que vous offre Ubisoft du 14 au 17 septembre avant de vous décider (ou non) à acheter le jeu.

La musique du trailer de lancement de The Crew Motorfest est The Sweet Escape, de Gwen Stefani feat Akon.

La bande annonce de The Crew Motorfest

Musique de la pub The Crew Motorfest 2023