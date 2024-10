Quatre de fuite.

Orange poursuit le développement de sa plateforme « Orange est là » avec une nouvelle campagne axée sur la fiabilité de son réseau fibre. Alors que les opérateurs vantent toujours plus de débit et de contenus, Orange choisit de rappeler l’importance d’une connexion stable et performante.

Selon les données ARCEP, l’opérateur occupe les premières places en termes de fiabilité, avec un taux de panne parmi les plus bas du marché. À travers ces films réalisés par Julie Navarro, cette campagne signée Publicis Conseil met en scène des moments du quotidien où une connexion fiable fait toute la différence.

La musique de la pub Orange- Fibre – 2024 est “Let Me Blow Ya Mind” de Eve, feat Gwen Stefani & Steve J.

Pub Orange – Fibre – 2024

Musique de la pub Orange – Fibre – 2024